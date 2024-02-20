جامعة حلوان: تطوير البنية التحتية بالكليات

يشهد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان انطلاق المؤتمر العلمي الـ 21 والدولي الـ 4 الذى تنظمه كلية التربية جامعة حلوان بعنوان “تحولات التعليم وإعداد المعلم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية”، خلال يومي 21 و 22 فبراير 2024.

أعلن الدكتور السيد قنديل أن الجامعة تعمل علي تنظيم المؤتمرات العلمية بالكليات حرصا منها علي تطوير المنظومة التعليمية حيث تعتبر الجامعات صورة مصغرة من الدولة فلابد ان تكون مميزة وعلي مستوي عالٍ من الكفاءة، لذا وجب وضع خطة تطوير محكمة لتعديل مسار التعليم الجامعي بما يفي بمستلزمات الدولة، وتم التركيز فيها على تطوير البنية التحتية، و يجب الاهتمام بالكليات والمادة العلمية، وتحديث اللوائح لتلبية اهداف التنمية المستدامة و اعدا اجيال قادرة علي تلبية متطلبات سوق العمل و الدولة .

تتضمن محاور المؤتمر أيضا التكامل بين التعليم ومتطلبات سوق العمل التربوي وخطط التنمية، ومناقشة التجارب الدولية في تحولات التعليم وبرامج إعداد معلم المستقبل، والتحول إلى نظام دولي في التعليم المستند لمعايير المنافسة الإقليمية والدولية، بجانب تحقيق الإبداع والريادة في المؤسسات التعليمية.

من المقرر ان تعقد فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية، الدكتور خالد مالك، وكيل الكلية ومقرر المؤتمر.