بمكياج هادئ | روان بن حسين تبرز جمال ملامحها

حرصت الفنانة الكويتية روان بن حسين علي مشاركة متابعيها صور جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



بدت روان بن حسين بإطلالة هادئة، حيث ارتدت توب صوف باللون الأبيض، لتبرز أنافتها وذوقها الرفيع في عكس جمالها بدون تكلف، واعتمدت تسريحة شعر ناعمة تاركة خصلات شعرها منسدلا فوق كتفيها بأسلوب جذاب ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الناعمة مع أستخدام الماسكرا ولون الروز الفاتح في الشفاه.

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آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، أغنية "مالك أمل"، والأغنية من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.

وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.

وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقتالأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.