رجل وسيدة وراء ترويج الدولارات المزورة بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها لما يمثله ذلك النشاط الإجرامى من خطورة تؤثر سلباً على الأقتصاد القومى للبلاد .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص وسيدة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية وإستخدامها فى عمليات النصب والإحتيال والإستيلاء على أمـوال المواطنين راغبــى شــراء العملات الأجنبية خارج نطــــاق الســوق المصرفــى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية وبحوزتهما (مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة") وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى (جهاز حاسب آلى "لاب توب" محمل عليه نماذج لعملة الدولار الأمريكى فئة المائة دولار - طابعة ألوان – كمية كبيرة من الورق معدة للإستخدام فى طباعة الأوراق المالية).. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.