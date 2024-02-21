عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ساعات ثمينة ومشغولات ذهبية.. تفاصيل سرقة الفنانة ميرهان حسين بالمقطم

صدى البلد

سرقة الفنانة ميرهان حسين  كشفتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القاهرة ملابساتها بالتفصيل، بعد ضبط المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية وساعات من داخل منزلها بشقة بمنطقة المقطم، ويكشف موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة في واقعة سرقة الفنانة ميرهان حسين.

شاهد الفيديو:

باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة سرقة الفنانة ميرهان حسين، حيث أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، واستمعت لأقوال والد الفنانة ميرهان حسين والذي أكد اكتشافه سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بابنته من داخل منزلها تحت التشطيب بالطابق الثاني بنفس العقار الذي يقطن به.

حرر والد الفنانة ميرهان حسين بلاغا بقسم شرطة المقطم، أفاد فيه باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية خاصة بابنته ميرهان حسين من داخل شقتها تحت التشطيب بأحد العقارات بمنطقة المقطم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى موقع البلاغ وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين من التحريات الأولية في الواقعة أن الشقة ملك للفنانة ميرهان حسين ويعمل بهما عمال سيراميك، حيث يجرى بها بعض الأعمال الخاصة بالتشطيبات، وأن والدها اكتشف سرقة مشغولات ذهبية منها.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

ممثلة مصر بالعدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

أسعار اللحوم .. تحرك جديد وتوقعات أسعار ما قبل شهر رمضان

كوبونات من 100 جنيه .. أسعار السلع وأماكن معارض أهلا رمضان

مفاجأة في حالة الطقس.. وأمطار على هذه المناطق

القصة الكاملة لأحداث معبر رفح.. وهذه حقيقة اقتحام البوابة

قبل الإفطار أم بعده.. تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان

ترشيحاتنا

الخارجية: مصر تتحرك بقوة لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة

صاروخان من حزب الله على الاحتلال.. والجيش الصهـ.يوني يرد بقصف 3 مراكز

أزمة بالزمالك بين الحارسين «عواد» و«صبحي» تؤجّل قرار تجديد الأول

شيخ الأزهر: أتألم من تطبيع واعتياد مشاهد قتـ.ـل الشهداء في غزة

بعد تعرضها لعطل فني.. طائرة الأهلي تقلع من جديد إلي غانا

أمريكا بمحكمة العدل: نعمل على تحقيق ونشر السلام وفق قرارات مجلس الأمن الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تساعد حمامات الساونا على حرق السعرات الحرارية؟

بعد 50 عاما..عمال تنظيف يعثرون على أول كمبيوتر بالعالم| شاهد كيف يبدو

قبعة وتاتو .. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد على السوشيال ميديا

تقديرًا لجهودهم.. رئيس الأركان يكرم نخبة من أبناء القوات المسلحة

فيديو

عمرو محمود ياسين يودع شقيق والده بدمياط

ساعات ثمينة ومشغولات ذهبية.. تفاصيل سرقة الفنانة ميرهان حسين بالمقطم

الحيوان بتاعنا فين.. عمرو دياب يوجه شتيمة لسائقه ويغضب محبيه

بعد شحنه بشاحن «مش أصلي».. هذا ما حدث لـ آيفون 15 برو ماكس «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ