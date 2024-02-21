ساعات ثمينة ومشغولات ذهبية.. تفاصيل سرقة الفنانة ميرهان حسين بالمقطم

سرقة الفنانة ميرهان حسين كشفتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القاهرة ملابساتها بالتفصيل، بعد ضبط المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية وساعات من داخل منزلها بشقة بمنطقة المقطم، ويكشف موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة في واقعة سرقة الفنانة ميرهان حسين.

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باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة سرقة الفنانة ميرهان حسين، حيث أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، واستمعت لأقوال والد الفنانة ميرهان حسين والذي أكد اكتشافه سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بابنته من داخل منزلها تحت التشطيب بالطابق الثاني بنفس العقار الذي يقطن به.

حرر والد الفنانة ميرهان حسين بلاغا بقسم شرطة المقطم، أفاد فيه باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية خاصة بابنته ميرهان حسين من داخل شقتها تحت التشطيب بأحد العقارات بمنطقة المقطم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى موقع البلاغ وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين من التحريات الأولية في الواقعة أن الشقة ملك للفنانة ميرهان حسين ويعمل بهما عمال سيراميك، حيث يجرى بها بعض الأعمال الخاصة بالتشطيبات، وأن والدها اكتشف سرقة مشغولات ذهبية منها.