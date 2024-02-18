كوبونات من 100 جنيه .. أسعار السلع وأماكن معارض أهلا رمضان

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف، تغطية إخبارية، بشأن حرص الدولة قبل قدوم شهر رمضان الكريم، على العمل لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وحمايتهم من الغش التجاري، وجشع التجار، وإخفاء السلع الغذائية، وارتفاع أسعارها من خلال إقامة معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الأساسية والرمضانية بمختلف أنواعها.

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كثير من المواطنين أشادوا بأسعار السلع المتواجدة في معارض "أهلا رمضان" وجودتها التي تتناسب مع محدودي الدخل والتي تساهم في مواجهة ارتفاع الأسعار والتخفيف عن كاهل على المواطن.

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، مساء أمس، معرض أهلا رمضان، في منطقة المؤسسة بمحافظة القليوبية.

وأضاف أن لحوم وأضاحي وزارة الزراعة تتميز عن اللحوم في الأسواق بالخارج ليس فقط في الأسعار، ولكن أيضًا من حيثُ الجودة والرقابة لأنه سواء اللحوم الحمراء أو الأضاحي التابعة لوزارة الزراعة فإنها من ماشية تربت في مزارع قطاع الإنتاج بالوزارة.

من جانبه ، توقع الدكتور طارق سليمان ، استقرار أسعار اللحوم خلال شهر رمضان الكريم ، وكذلك الدواجن على خلفية توافر الأعلاف فى الأسواق واللحوم التى تطرحها الحكومة بأسعار مخفضة فى المنافذ المختلفة .