عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

كوبونات من 100 جنيه .. أسعار السلع وأماكن معارض أهلا رمضان

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف، تغطية إخبارية، بشأن حرص الدولة قبل قدوم شهر رمضان الكريم، على العمل لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وحمايتهم من الغش التجاري، وجشع التجار، وإخفاء السلع الغذائية، وارتفاع أسعارها من خلال إقامة معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع الأساسية والرمضانية بمختلف أنواعها.

شاهد الفيديو:

كثير من المواطنين أشادوا بأسعار السلع المتواجدة في معارض "أهلا رمضان" وجودتها التي تتناسب مع محدودي الدخل والتي تساهم في مواجهة ارتفاع الأسعار والتخفيف عن كاهل على المواطن.

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، مساء أمس، معرض أهلا رمضان، في منطقة المؤسسة بمحافظة القليوبية.

وأضاف أن لحوم وأضاحي وزارة الزراعة تتميز عن اللحوم في الأسواق بالخارج ليس فقط في الأسعار، ولكن أيضًا من حيثُ الجودة والرقابة لأنه سواء اللحوم الحمراء أو الأضاحي التابعة لوزارة الزراعة فإنها من ماشية تربت في مزارع قطاع الإنتاج بالوزارة.

من جانبه ، توقع الدكتور طارق سليمان ، استقرار أسعار اللحوم خلال شهر رمضان الكريم ، وكذلك الدواجن على خلفية توافر الأعلاف فى الأسواق واللحوم التى تطرحها الحكومة بأسعار مخفضة فى المنافذ المختلفة .

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 طن داخل مخزنين بالقاهرة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في اسطنبول

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته والغاء متابعة بعضهما على انستجرام

موضوعات متعلقة

مفاجأة في حالة الطقس.. وأمطار على هذه المناطق

تراجع أسعار الذهب.. هبوط جديد في الأصفر.. وهذا سعر عيار 21

القصة الكاملة لأحداث معبر رفح.. وهذه حقيقة اقتحام البوابة

قبل الإفطار أم بعده.. تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان

تحذير لسكان القاهرة .. تقلبات جوية وأمطار في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

مصر توقع اتفاقاً مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.5 مليار دولار

موعد سفر محمد عبد الشافي إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي

سمير فرج: غلق مضيق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية أوجع دولة الاحتلال خلال حرب أكتوبر

مقيد وممزق.. كواليس ليلة مقـ تل مسئول عسكري يمني بـ بولاق الدكرور

رغم دفاعه عن القضية .. لماذا قتل فلسطينيون وزير الثقافة يوسف السباعي ؟

ماذا يحدث لمن يؤخر صلاة المغرب في شعبان؟.. 3 مصائب وزوال 5 نعم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الفيشاوي يعلن الانتهاء من تصوير أحدث أفلامه "بنقدر ظروفك"

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البوسترات الفردية لمسلسل "مسار إجباري"

أبرز إطلالات النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل البافتا| صور

لوك شبابي.. لطيفة تستعرض رشاقتها وسط الجبال بإطلالة مميزة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

كوبونات من 100 جنيه .. أسعار السلع وأماكن معارض أهلا رمضان

"كدابة".. موزع يتهم حسام حبيب بسرقة أغنيته الجديدة

تضم مهبط هليكوبتر وملعب جولف وجاكوزي.. شاهد أطول سيارة ليموزين في العالم

رنا رئيس تكشف لـ صدي البلد كواليس مشاركتها في فيلم عيسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ