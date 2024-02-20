103 أطنان أرز و33 دقيق.. الداخلية تداهم مخازن مافيا السلع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط (621) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة (631 طن سلع تموينية أبرزها "103طن أرز أبيض، 33 طن سكر، 32 طن دقيق 246 طن أعلاف حيوانية" – 130 ألف لتر مواد بترولية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.