عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

103 أطنان أرز و33 دقيق.. الداخلية تداهم مخازن مافيا السلع

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

 واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 أسفرت عن ضبط (621) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة (631 طن سلع تموينية أبرزها "103طن أرز أبيض، 33 طن سكر، 32 طن دقيق 246 طن أعلاف حيوانية" – 130 ألف لتر مواد بترولية).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية اعلاف حيوانية الامن العام التموين والتجارة الجرائم التموينية الرقابة على الاسواق جرائم التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

ترشيحاتنا

عار أخلاقي.. عاصفة بإسرائيل بعد تصريحات وزير المالية بشأن الأسرى

وزير التربية والتعليم يستعرض نتائج جهود اللجنة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني

مندوب فلسطين بمجلس الأمن: نطرق كل الأبواب لمنع حدوث نكبة في غزة

ينافس عملاق سامسونج.. مواصفات فائقة لرائد شاومي Xiaomi 14 Ultra

جعلني أتفرغ للكتابة.. لطفي لبيب: مرضي منحة من الله وليس محنة

51 مليون جنيه .. خبر صادم لتجار الدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان2024|طرح البوسترات الفردية لمسلسل "محارب"

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية| شاهد

بحضور نجوم الفن.. أحمد سلامة يتلقى العزاء في حماته | فيديو وصور

احترس.. أدوية تسبب آلام عضلات الجسم

فيديو

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ