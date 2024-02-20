هل تحدث أزمة؟.. إعلامي يثير الجدل بشأن حدوث صدام بين كهربا وكولر

تساءل الإعلامي محمد فاروق، حول حدوث أزمة بين محمود كهربا لاعب فريق النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.

وكان كهربا أصر على حضور حفل زفاف شقيقته والابتعاد عن مباراة الفريق القادمة أمام ميدياما الغاني في دوري أبطال افريقيا الجمعة القادمة.

وكتب محمد فاروق نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك “هل تحدث أزمة بين كولر وكهربا بسبب إصرار اللاعب على حضور فرح شقيقته وعدم السفر مع الأهلي؟”.

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع ميدياما، الجمعة المقبل، في غانا، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.