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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان جريء.. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا | شاهد

نانسي عجرم
نانسي عجرم

شاركت نانسي عجرم، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وأطلت نانسي عجرم، مرتديه فستان أنيق باللون الذهبي اللامع ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نانسي عجرم، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت نانسي عجرم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور نانسي عجرم 

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