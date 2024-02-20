وزير الدفاع الروسي يكشف عن سلاح جديد في الحرب الأوكرانية

كشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء عن استخدام الجيش الأوكراني لسلاح جديد في الحرب الأوكرانية.

وقال وزير الدفاع الروسي، إن الجيش الأوكراني استخدم طائرات بابا ياجا المسيرة لأول مرة لإمداد القوات في كرينكي بمنطقة خيرسون، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وخلال تقرير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال شويجو إن إخراج القوات المسلحة الأوكرانية من المنطقة المأهولة بالسكان لم يكن سهلاً، حيث كان هناك قصف مستمر، وكان عمل المدفعية والطائرات بدون طيار FPV والطائرات بدون طيار نشطًا.

وأضاف شويجو: "ربما للمرة الأولى هنا رأينا تسليم الذخيرة ليس فقط عن طريق القوارب - والذخيرة والغذاء والدواء - ولكن أيضًا عن طريق طائرات أوكتوكوبتر كبيرة، يطلق عليها البعض اسم "بابا ياجا"، بطرق مختلفة".

وفي وقت سابق، قال الوزير إن القوات المسلحة الروسية تتمركز بالفعل على طول ساحل نهر كونكا بأكمله.