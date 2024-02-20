عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشرف زكي يستجيب للتكفل بعلاج سامي عبد الحليم |خاص

صدى البلد

أستجاب النقيب أشرف زكي بالتكفل بعلاج الفنان سامي عبد الحليم وسفره خارج البلاد ، بعد أن أعلن خلال الساعات الماضية عن تعرضه لوعكة صحية شديدة ، كانت السبب فى ابتعاده عن الفن .

وقال أشرف زكي فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن نقابة المهن الموسيقية أستجابت لعلاج الفنان سامي عبد الحليم ، وسيتم سفره خارج البلاد بالفعل ليتلقي علاجه ، وأن جميع التجهيزات متاحة.

txt

رانيا منصور عن فيلم "السيستم": رومانسي كوميدي ويناقش مواضيع العلاقات والارتباط

txt

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

txt

حب بعد الستين.. فنانون جددوا شبابهم بجوازات رومانسية آخرهم محمود عامر

txt

"سلم على أبويا".. رانيا محمود ياسين تنعى عمها

وقد أعلن الفنان سامي عبد الحليم خلال الساعات القليلة الماضية ، عن تعرضه لأزمة صحية شديدة ، كانت السبب فى ابتعاده عن الفن خلال السنوات الماضية ، وذلك بسبب صعوبة حركته.

وأضاف سامي عبد الحليم فى عدة تصريحات، أن تشخيص حالته هو التهاب شديد فى الأعصاب بسبب مضاعفات مرض السكري ،وأن حالته الصحية لا تشهد أي تحسن لأنه لابد أن يسافر إلى الصين بسبب توفر الخلايا الجذعية هناك، ولكن ظروفه المادية لا تسمح بالسفر ، معلقًا: أن العلاج الوحيد ليا إني أمشي وأعمل علاج طبيعي، بس العلاج الطبيعي غالي جدًا الجلسة 400 جنيه علشان أعمل 10 جلسات محتاجة 4000 جنيه.

وقال سامي عبد الحليم: أن سنه حاليًا 77 عامًا وأن الحياة أرهقته ، وأن ابنه مهند هو الذى يساعده فى البيت ، وابنته تحرص على توصيله للمعهد يوميًا. 

 

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامي عبد الحليم، الذي عرض عام 2019، وشارك في بطولة المسلسل كل من محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، محمود حجازي، أحمد صيام، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

 

 

اشرف ذكي أعضاء نقابة المهن التمثيلية الفنان سامي عبد الحليم مرض الفنان سامي عبد الحليم سامى عبد الحليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

موضوعات متعلقة

"سلم على أبويا".. رانيا محمود ياسين تنعى عمها

مسلسلات رمضان2024|طرح البوسترات الفردية لمسلسل "محارب"

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

بسبب الإقبال الجماهيري الضخم.. تعرف على موعد حفل تامر عاشور في الكويت

مسلسلات رمضان 2024.. حمادة هلال يطرح البوستر الرسمي للمداح

هاني مهنا وابنته هنادي وزوجها أحمد خالد صالح في ليلة سعودية مصرية

مسلسلات رمضان2024| حسن الرداد يطرح البوستر الرسمي لمسلسل "محارب"

«يالهوي ع اللي اتعمل معايا».. هاني شنودة: أهلي احترموني بعد حفلتي في السعودية

ترشيحاتنا

شهداء وجرحى بسبب قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة

أحمد موسى يكشف موقف مبارك من إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في مصر

محمد رمضان خلف القضبان.. محامي الفنان يكشف تفاصيل قضية البنك الدولي

الإسماعيلي في بيان رسمي: علاقتنا بالزمالك تاريخية

خاص بالأطباء.. تطور جديد بشأن مشروع قانون المنشآت الطبية

صيغة التشهد في الصلاة وأصح ما ورد فيها.. أزهري يكشف عنها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين وريهام عبد الغفور في عزاء والدة المخرجة ساندرا نشأت|صور وفيديو

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب بالأوبرا

مسلسلات رمضان2024|طرح البوسترات الفردية لمسلسل "محارب"

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية| شاهد

فيديو

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ