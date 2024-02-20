أشرف زكي يستجيب للتكفل بعلاج سامي عبد الحليم |خاص

أستجاب النقيب أشرف زكي بالتكفل بعلاج الفنان سامي عبد الحليم وسفره خارج البلاد ، بعد أن أعلن خلال الساعات الماضية عن تعرضه لوعكة صحية شديدة ، كانت السبب فى ابتعاده عن الفن .

وقال أشرف زكي فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن نقابة المهن الموسيقية أستجابت لعلاج الفنان سامي عبد الحليم ، وسيتم سفره خارج البلاد بالفعل ليتلقي علاجه ، وأن جميع التجهيزات متاحة.

وقد أعلن الفنان سامي عبد الحليم خلال الساعات القليلة الماضية ، عن تعرضه لأزمة صحية شديدة ، كانت السبب فى ابتعاده عن الفن خلال السنوات الماضية ، وذلك بسبب صعوبة حركته.

وأضاف سامي عبد الحليم فى عدة تصريحات، أن تشخيص حالته هو التهاب شديد فى الأعصاب بسبب مضاعفات مرض السكري ،وأن حالته الصحية لا تشهد أي تحسن لأنه لابد أن يسافر إلى الصين بسبب توفر الخلايا الجذعية هناك، ولكن ظروفه المادية لا تسمح بالسفر ، معلقًا: أن العلاج الوحيد ليا إني أمشي وأعمل علاج طبيعي، بس العلاج الطبيعي غالي جدًا الجلسة 400 جنيه علشان أعمل 10 جلسات محتاجة 4000 جنيه.

وقال سامي عبد الحليم: أن سنه حاليًا 77 عامًا وأن الحياة أرهقته ، وأن ابنه مهند هو الذى يساعده فى البيت ، وابنته تحرص على توصيله للمعهد يوميًا.

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامي عبد الحليم، الذي عرض عام 2019، وشارك في بطولة المسلسل كل من محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، محمود حجازي، أحمد صيام، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.