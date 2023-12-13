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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف ذكي وسامح الصريطي فى جنازة زوج إيناس عبدالدايم |صور

صدى البلد

حرص عددًا من نجوم الفن على مواساة الدكتورة ايناس عبد الدايم  وزيرة الثقافة السابقة بحضور جنازة زوجها المهندس مدحت شليق.

 وكان أول الحضور الدكتور أشرف زكي والمخرج خالد جلال والفنان إيهاب فهمي والفنان سامح الصريطى والمخرج محمد عبد العزيز، والفنان تامر عبد المنعم والفنانة سلوى محمد علي والمنتج محمد العدل .

 

انهارت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة ، من البكاء أثناء تشييع جثمان زوجها بمسجد الشرطة بالشيخ زايد حيث توفى زوجها أمس. 

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حرصت نقابة السينمائيين على تقديم واجب العزاء ونعي لزوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم الذي رحل منذ قليل.

وجاء في البيان: “ينعي نقيب السينمائيين أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المهندس مدحت شليق، زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم - وزيرة الثقافة السابقة، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان”.

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