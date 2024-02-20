المصري يستعيد انتصاراته في الدوري بفوز كبير على بلدية المحلة 3-0

حقق فرق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على ضيفه بلدية المحلة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.



سجل ثلاثية المصري في لقاء اليوم، سمير فكري في الدقيقة 14، وعمرو السعداوي في الدقيقة 34، والتونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 86.



ونجح المصري في استعادة انتصاراته بالدوري، بعدما سقط في فخ التعادل في المباراتين الماضيتين مع كل من الإسماعيلي بنتيجة 1-1، والجونة بنتيجة 2-2، إذ حقق الفريق البورسعيدي اليوم أكبر انتصاراته منذ انطلاق الموسم الجاري.



أما فريق بلدية المحلة الذي يقدم مستويات جيدة هذا الموسم، فتلقى اليوم الهزيمة الخامسة في الدوري، مقابل تحقيق ثلاثة انتصارات، وأربعة تعادلات.



الفوز رفع رصيد المصري البورسعيدي إلى 20 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول الدوري، بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، فيما توقف رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

