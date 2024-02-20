غيابات بالجملة | الأهلي يفتقد خدمات 10 لاعبين قبل مواجهة ميدياما الغاني

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهود 10 لاعبين في مواجهة ميدياما الغاني المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

10 غيابات في الأهلي

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "غياب 10 لاعبين من الأهلي أمام ميدياما الغاني🦅

محمود كهربا – إذن من الجهاز الفني

محمد الشناوي – إصابة

خالد عبد الفتاح – إصابة

أحمد عبد القادر – استبعاد فني

مروان عطية – إيقاف

أحمد نبيل "كوكا" – إصابة

أليو ديانج – إصابة

محمد الضاوي – إصابة

عمر كمال – عدم قيد في القائمة الإفريقية

محمود الزنفلي – عدم قيد في القائمة الإفريقية.

النادي الأهلي أمام ميدياما الغاني

يلتقى النادي

أمام نظيره ميدياما الغاني، الجمعة المقبل، في غانا، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.