عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غيابات بالجملة | الأهلي يفتقد خدمات 10 لاعبين قبل مواجهة ميدياما الغاني

الاهلي
الاهلي

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهود 10 لاعبين في مواجهة ميدياما الغاني المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

 

10 غيابات في الأهلي 

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "غياب 10 لاعبين من الأهلي أمام ميدياما الغاني🦅
محمود كهربا – إذن من الجهاز الفني
محمد الشناوي – إصابة
خالد عبد الفتاح – إصابة
أحمد عبد القادر – استبعاد فني
مروان عطية – إيقاف
أحمد نبيل "كوكا" – إصابة
أليو ديانج – إصابة
محمد الضاوي – إصابة
عمر كمال – عدم قيد في القائمة الإفريقية
محمود الزنفلي – عدم قيد في القائمة الإفريقية.

 

النادي الأهلي أمام ميدياما الغاني

يلتقى النادي 

كولر حسم الأمر|ما هو تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغاني؟.. وهذا اللاعب مفاجأة

«سيدات يد الأهلي» يفوز على سموحة في الدوري

أمام نظيره ميدياما الغاني، الجمعة المقبل، في غانا، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى ميدياما ميدياما الغاني دوري ابطال افريقيا كهربا الشناوي أحمد عبد القادر ديانج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستيلاء على ملايين من أموال عضويات أعضاء نادي الشمس

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

موضوعات متعلقة

بهذه الطريقة.. مرتضى منصور يتجاهل قرار شطب عضويته من الزمالك

هل تحدث أزمة؟.. إعلامي يثير الجدل بشأن حدوث صدام بين كهربا وكولر

162 مليون يورو | تطورات جديدة في مفاوضات مبابي وريال مدريد

واقف نايم.. رضا عبد العال يفتح النار على جوميز

"مفيش مهاجم".. تعليق نجم الزمالك على أداء لاعبي الفريق أمام الإسماعيلي

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

ترشيحاتنا

رئيس وزراء العراق: على قوات تحالف أمريكا مغادرة البلاد وهذا مطلب شعبي

اعرف ازاى تشحن عداد الكهرباء من الموبايل

مدحت صالح يتسبب في أزمة بمسلسل رانيا يوسف.. ماذا حدث؟

حكم الكسب المبني على الغش وخداع الناس.. دار الإفتاء تجيب

مسؤول أمريكي: الحوثيون ضربوا سفنا عسكرية أمريكية للمرة الأولى

بريطانيا تكشف عن إجراءات لحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2024| طرح بوسترات فردية جديدة لمسلسل "عتبات البهجة"

كولر حسم الأمر|ما هو تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغاني؟.. وهذا اللاعب مفاجأة

سارة نخلة تكشف تفاصيل خطوبتها وموعد زفافها وحقيقة اعتزالها التمثيل بندوة صدى البلد

إلهام شاهين وريهام عبد الغفور في عزاء والدة المخرجة ساندرا نشأت|صور وفيديو

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ