الصحة العالمية: تدهور مجمع ناصر ضربة قاصمة للنظام الطبي في غزة

قالت منظمة الصحة العالمية، إن تدهور مجمع ناصر الطبي يمثل ضربة قاصمة للنظام الصحي في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد كهرباء أو مياه في مجمع ناصر الطبي في خان يونس بغزة والنفايات الطبية والقمامة تمثل أرضا خصبة للأمراض.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن الدمار الذي لحق بمجمع ناصر الطبي بسبب الحصار والقصف الإسرائيلي لا يمكن وصفه، لافتة إلى أن المنطقة محاطة بمبان محترقة ومدمرة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إكمال مهمتين لنقل 32 مريضا في حالة حرجة، بينهم أطفال، من مستشفى ناصر بغزة وسط أعمال قتالية مستمرة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أكدت الصحة العالمية أن الجهود المبذولة لنقل المرضى المتبقين مستمرة.

وقالت منظمة الصحة العالمية على موقع التواصل الاجتماعي اكس X إنها تخشى على سلامة المرضى والطواقم الطبية المتبقين في المستشفى.

وحذرت من أن "المزيد من تعطيل الرعاية المنقذة للحياة للمرضى والمصابين سيؤدي إلى المزيد من الوفيات".