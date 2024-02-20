التعادل يحسم مواجهة فاركو والداخلية في الدوري الممتاز

حسمت نتيجة التعادل 1-1 مواجهة الداخلية وفاركو، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد بترو سبورت في الجولة الثالثة عشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح فاركو التهديف في الدقيقة 45، بعد مجهود فردي مميز عن طريق وليد علي فرج في اختراق منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى أنهاه بتسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأدرك الداخلية هدف التعادل في الدقيقة 61 ، بعد هجمة منظمة من لاعبي الداخلية بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها ألان تشامبادي بتسديدة من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وهدد فاركو مرمي الداخلية بعد محاولة هجومية بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها عمرو جمال برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد مجدي ببراعة في الدقيقة 14.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الداخلية الي النقطة 8 في المركز السابع عشر ، وأرتفع رصيد فاركو الي النقطة 6 محتلاً المركز الثامن عشر والأخير في جدول الدوري المصري.