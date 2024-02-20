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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يبحث مع سفير الأرجنتين تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

صدى البلد

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جونزالو أوريولابيتا سفير دولة الأرجنتين بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الرياضة وتبادل الخبرات والبرامج الرياضية بين البلدين.

في مستهل اللقاء، أعرب وزير الشباب والرياضة، عن خالص تقديره للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، من أهمها تعزيز التعاون الرياضي لتعميق العلاقات الرياضية بين كلا الشعبين، مشيداً بالتقدم الرياضي الذي حققته الأرجنتين وخبراتها القيمة في مجالات مختلفة في مجال الرياضة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الحكومة المصرية بالمتابعة المستمرة لملف التعاون بين الجانبين، مؤكدا على تميز دولة الأرجنتين في عدة مجالات  وعلى رأسها المنظومة الرياضة، مرحبا بالتعاون الثنائي  وخاصة في المجال الشبابي والرياضي ، مع بحث  العديد من الشراكات فى كافة الجوانب التى تهم قطاع كبير من الشباب والرياضيين من البلدين.


ومن جانبه، أعرب سفير الأرجنتين عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الرياضي مع مصر، مؤكداً على استعدادها لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الرياضة، مشيداً بالتنوع الرياضي في مص وما تمتلكه مصر من أمكانيات كبيرة على مستوى البنية التحتية الرياضية، معرباً عن رغبته في تعزيز التعاون المشترك وتنظيم فعاليات ومسابقات رياضية مشتركة بين البلدين.

كما قدم سفير الارجنتين، الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه ومساندته الكبيرة التي دائما ما يجدها من أجل تطوير الرياضة المصرية والتنسيق المستمر بين الوزارة ونظيرتها الأرجنتينية من أجل تقديم مختلف الخدمات للرياضيين والشباب المصري.

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