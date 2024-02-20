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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: الدولة تعمل من أجل المواطن الغلبان رغم التحديات.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سافر بلدين خلال الأسبوعين الماضيين، وتبين له أن ما قامت به مصر خلال السنوات الماضية كان مهما جدا، موضحا أنه رأى في الخارج كيف ينظرون لمصر وما شهدته من مشروعات وبنية أساسية.


وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يمكن لمواطن أن يكون لديه طموح أو أحلام يقظة بوجود غاز في القرية، وهذا لم يتخيله أحد وحاليا أصبح واقعا في 15 مليون وحدة سكنية.


وأردف أحمد موسى، أنه كانت هناك مأساة في القرى ولا يوجد بها صرف صحي، موضحا أن الدولة عملت من أجل المواطن الغلبان رغم الحمل الثقيل عليها جراء الأزمات العالمية. 


ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الدولة سهلت حركة المواطنين من خلال توفير وسيلة نقل نظيفة، مؤكدا أن كل المشاريع التي يتم تنفيذها من أجل مصلحة المواطن.


وقال أحمد موسى، إن المواطنين باتوا يتركون سياراتهم من أجل استقلال المترو الذي أصبح وسيلة مواصلات سريعة ونظيفة بدل من الذهاب لمنطقة وسط البلد المزدحمة بالسيارات، موضحا أن الدولة أنفقت مليارات من أجل تطوير وسائل النقل.


وأوضح  أحمد موسى، أنه يهوي التجول في أيام الإجازة وحتى خلال تردده على عمله ذهابا وإيابا ويتابع التنمية التي تشهدها مصر، موضحا أنه يعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي منذ عام 2000 وحاليا بات المشوار يقاس بالدقيقة والثانية نظرا للمشروعات التي سهلت التنقل.


واختتم أحمد موسى، قائلا: في أمل كبير وكل الخير للبلد ومحدش يقلق على مصر فقد تجاوزت كل الأزمات وتحولت من حال إلى حال، حيث كانوا قديما في طفولته يذهبون للمدارس سيرا على الأقدام في السادسة صباحا ولم تكن هناك مواصلات ويدخلون المدرسة وهم غارقون في المياه حيث لم يكن هناك إجازات ولا دلع.

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