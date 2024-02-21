نصائح مهمة يجب معرفتها قبل شراء سيارة جديدة

يواجه بعض المبتدئين الذين يقومون بشراء سيارة للمرة الأولى، بعض الصعوبات؛ بسبب نقص الخبرة، وهذا أمر طبيعي، فالسيارة تحتاج الى معرفة التعامل معها حتى تدوم في حالة جيدة لمدة أطول.

نصائح للتعامل مع السيارة للمرة الأولى