عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استخراج 70 عملة معدنية من بطن تمساح.. كيف دخلت؟

تمساح
تمساح

وقع حادث خطير في حديقة حيوان هنري دورلي الأمريكية وحوض السمك يتعلق بتمساح يدعى ثيبودوكس، يبلغ من العمر 36 عامًا. 

خضع التمساح لعملية طبية عاجلة لاستخراج مجموعة من العملات المعدنية من معدته، والتي بلغت 70 قطعة نقدية. 

اكتشف مسئولو الحديقة هذه العملات المعدنية خلال فحص روتيني وقد استطاعوا إزالتها بنجاح، ولم يتعرض ثيبودوكس لأي ضرر. 

تعتقد الطبيب البيطري كريستينا بلوج أن الزوار قد قاموا برمي العملات المعدنية في الموطن الطبيعي للتمساح، وهو سلوك خطير وقاتل. 

وقادت الدكتورة بلوج العملية بتخدير ثيبودوكس وتنبيبه لضمان سلامة التمساح خلال العملية. 

تم استخدام أنبوب بلاستيكي لحماية فمه وتمرير الأدوات بشكل آمن لاستخراج العملات المعدنية.

أزال الأطباء جميع العملات بنجاح وتم التحقق من ذلك من خلال صور الأشعة السينية، ثم تعافى ثيبودوكس بنجاح من العملية وعاد إلى موطنه في حديقة حيوان هنري دورلي.

 

تمساح عملة معدنية حديقة حيوان حيوانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

التموين تعلن السعر العادل للسكر في الأسواق

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستيلاء على ملايين من أموال عضويات أعضاء نادي الشمس

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

موضوعات متعلقة

أسرع سائق.. حول سيارة لعبة إلى حقيقية.. كيف ذلك؟

بطريقة شيطانية.. شابان هنديان يكسبان المال من إيصالات الصراف الآلي| كيف ذلك؟

بعد وفاة ممثلة شهيرة به.. ما هو مرض التهاب الجلد والعضلات الخطير؟

بخدعة.. أمريكي يحصل على 100 وجبة مجانية من ماكدونالدز| كيف فعلها؟

حلاق يحرق شعر زبائنه بالنار.. ما السبب؟

رجل يحمل أخطر أفعى في العالم فوق رأسه.. شاهد

في بث مباشر.. ناقد رياضي باكستاني يضرب زوجته والمذيع يوبخه

زفاف تحت القصف.. زواج محمود وشيماء في مخيم للنازحين بقطاع غزة

ترشيحاتنا

حكم المديح والابتهالات النبوية.. دار الإفتاء تكشف عنه

سعر الذهب عيار 21 اليوم 21-2-2024

الحكم على المتهمين بخطف طالب داخل سنتر تعليمي بالبدرشين .. اليوم

خلال ساعات.. قمر صناعي ضخم يهدد الكوكب.. ما القصة؟

موعد تخفيف الأحمال في رمضان.. ترقب لخطة وزارة الكهرباء

سوريا.. إصابات في انفجارات مجهولة ضد جماعات موالية لإيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. هنادي مهنا تتألق رفقة يحيى الفخراني

استخراج 70 عملة معدنية من بطن تمساح.. كيف دخلت؟

أبيض في أسود.. درة تثير الجدل بصورها الأخيرة

الحلم هيبقي حقيقة.. هنادي مهنا برفقة يحيى الفخراني من داخل كواليس "عتبات البهجة"

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ