استخراج 70 عملة معدنية من بطن تمساح.. كيف دخلت؟

وقع حادث خطير في حديقة حيوان هنري دورلي الأمريكية وحوض السمك يتعلق بتمساح يدعى ثيبودوكس، يبلغ من العمر 36 عامًا.

خضع التمساح لعملية طبية عاجلة لاستخراج مجموعة من العملات المعدنية من معدته، والتي بلغت 70 قطعة نقدية.

اكتشف مسئولو الحديقة هذه العملات المعدنية خلال فحص روتيني وقد استطاعوا إزالتها بنجاح، ولم يتعرض ثيبودوكس لأي ضرر.

تعتقد الطبيب البيطري كريستينا بلوج أن الزوار قد قاموا برمي العملات المعدنية في الموطن الطبيعي للتمساح، وهو سلوك خطير وقاتل.

وقادت الدكتورة بلوج العملية بتخدير ثيبودوكس وتنبيبه لضمان سلامة التمساح خلال العملية.

تم استخدام أنبوب بلاستيكي لحماية فمه وتمرير الأدوات بشكل آمن لاستخراج العملات المعدنية.

أزال الأطباء جميع العملات بنجاح وتم التحقق من ذلك من خلال صور الأشعة السينية، ثم تعافى ثيبودوكس بنجاح من العملية وعاد إلى موطنه في حديقة حيوان هنري دورلي.