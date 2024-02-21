نوبات قلبية وسكتات دماغية.. استشاري يوضح خطورة كثرة تناول الفيتامينات

قال الدكتور علاء الغمراوي، استشاري القلب، إنه لا يجب تناول الفيتامينات بدون وصفة طبية، وذلك لأن البعض يستخدمها بشكل خاطئ، معقبًا: “بلاش ناخد فيتامينات بدون داعي”.



الإصابة بنوبات قلبية

وأضاف “الغمراوي”، عبر تقنية “زووم” ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأربعاء، أن تناول فيتامين B3 بإفراط قد يتسبب في الإصابة بنوبات قلبية والسكتات الدماغية، وهذا ينطبق أيضًا على جميع الفيتامينات الأخرى.

وأكد الدكتور علاء الغمراوي، استشاري القلب أن الإنسان يستطيع أن يحصل على كافة الفيتامينات من خلال تناول الوجبات الغذائية المتكاملة، وخاصة الخضراوات بجميع أشكالها.