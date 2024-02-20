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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 عادات يومية خاطئة تؤثر على جودة النوم.. تعرف عليها

أرشيفية
أرشيفية

كشفت نرمين مسعد، أخصائية نفسية اكلنيكية ومتخصصة في اضطرابات النوم، عادات يومية خاطئة تهدد صحة الإنسان، ومنها مخاطر قلة النوم، موضحة أن الدماغ يحتاج إلى عدد مناسب من ساعات النوم حتى يكون قادرًا على أداء وظيفته بالشكل الملائم.

وأضافت “مسعد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الثلاثاء، أن جودة النوم تعتمد على موعد النوم والاستيقاظ، لافتة إلى أن النوم خلال فترة النهار قد يؤثر على جودة النوم مساءًا.
 

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كيف نتجنب اضطرابات النوم؟

وأكدت المتخصصة في اضطرابات النوم أنه يجب تجنب استخدام الهواتف المحمولة والتلفزيون قبل النوم للحصول على جودة نوم أفضل، لافتة إلى أنه يجب استخدام السرير فقط للنوم وعدم القيام بأية أنشطة كالمذاكرة والعمل عليه.

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