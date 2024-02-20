3 نصائح مهمة تجنبك الإصابة بـ الانزلاق الغضروفي.. تعرف عليها

أجاب الدكتور طارق حامد السري، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة عين شمس، عن سؤال :"ما الإنزلاق الغضروفي وما هي أهم الممارسات لتجنب الإصابة به؟"، قائلًا إن الغضروف هي مادة توجد بين فقرات العمود الفقري تمنح الإنسان المرونة في الحركة، وإذا تحركت من مكانها إلى القناة العصبية ستقوم بالضغط على الأعصاب، وبالتالي تسبب الألم.



كيف تتجنب الإصابة بالانزلاق الغضروفي؟

وأضاف “السري” خلال حواره ببرنامج “صباح الخيريا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الثلاثاء، أن الألم يتم تصنيفه على حسب العصب الذي تم ضغط عليه من قبل الغضروف، فإذا كان عصبا خاصا بالإحساس ستشعر بألم وإذا كان خاص بالحركة ستحدث إعاقة وهكذا.



وأشار الدكتور طارق حامد السري، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة عين شمس إلى أنه للمحافظة على صحة الغضاريف يجب الابتعاد عن التدخين والذي يتسبب في صعوبة وصول الأوكسجين إلى الأنسجة مما يساعد على سرعة ضمورها، مؤكدًا أهمية تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بشكل منتظم.