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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابة نجوى فؤاد.. أسباب وطرق علاج الانزلاق الغضروفي| تعرف عليها

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لانزلاق غضروفي، جعلها تشعر بألم حاد في حال تعرضها للوقوف لفترة طويلة.

وقالت نجوى فؤاد في تصريحات إعلامية: أعاني من ألم بسبب الانزلاق الغضروفي منذ عام، حيث أجريت عمليه جراحية وفشلت، ومنعني الأطباء من تكرارها.

وأضافت: أواظب علي جلسات العلاج الطبيعي بشكل مكثف في الفترة الراهنة، ولهذا السبب لم أقم بالسفر لقضاء إجازة الصيف. وأوضحت نجوى فؤاد: أنا حاليا بحالة جيدة.

وفي هذا الصدد نرصد كل ما تريد معرفته عن الانزلاق الغضروفي،وفقا لموقع healthdirect

ما هو الانزلاق الغضروفي:

هو بروز الأقراص الغضروفية الموجود بين الفقرات المكونة للعمود الفقري ، والمسئولة عن تقليل قوى الإحتكاك الناشئة بين الفقرات ، مما يسهل من إنسيابية حركة العمود الفقري بشكل عام . هذه الأقراص الغضروفية البارزة تشكل ضغطا على جذور الأعصاب التي تتفرع من الحبل الشوكي ، الأمر الذي يؤدي إلى أعراض عصبية عضلية .

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أعراض الانزلاق الغضروفي:

آلام مستمرة أسفل الظهر.
تصلب الساقين أو وجود تيبس أسفل الظهر.
الشعور بألم عند الضغط على منطقة أسفل الظهر.
ألم في الفخذ.
صعوبة السير أو الوقوف فترات طويلة.
ألم عند الانحناء.
الشعور بالوخز أو التنميل في القدمين.
آلام الرقبة، صعوبة حركة الرأس.
تنميل وخدر في الذراعين أو اليد.


اسباب الانزلاق الغضروفي:

السمنة المفرطة .
حمل الأثقال
ممارسة التمارين الرياضية 
التقدم في العمر.
أسباب وراثية، أو عيوب خلقية.
نمط الحياة.
ضعف عضلات الرقبة.

ما هو علاج الإنزلاق الغضروفي ؟

معظم حالات الإنزلاق الغضروفي يتم التعامل معها من خلال ،الراحة والاسترخاء ، خفض وزن الجسم ، الأدوية المسكنة والمضادة للإلتهاب ، تمارين العلاج الطبيعي ،أما في حالة إخفاق ما سبق في الحد من الأعراض المرضية المصاحبة للإنزلاق الغضروفي ، يحتاج للاستعانة بطبيب متخصص، لهذا يجب عليك استشارة طبيبك على الفور في حالة شعورك بأعراض الانزلاق الغضروفي .

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