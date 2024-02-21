إسرائيل: ننتظر رد حماس لإرسال وفدنا إلى القاهرة

نفت إسرائيل تقرير صحيفة "الشرق" السعودية، والذي أفاد بأن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى القاهرة لإجراء محادثات في إطار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع حماس.

وقال مصدر إسرائيلي بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": "التقرير السعودي غير صحيح، والوفد الإسرائيلي لن يذهب إلى القاهرة".

وأضاف: إسرائيل تنتظر إجابات من حماس، والتي يجب أن تصل اليوم أو غدا وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرار".

وذكرت صحيفة "الشرق" السعودية نقلا عن مصادر دبلوماسية، صباح اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة.

وبحسب التقرير، فإن "هناك تقدما في مباحثات مصر مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى.

ووفقا للتقرير فقد خففت حماس مواقفها، وتعمل مصر على تحقيق مرونة مماثلة مع الوفد الإسرائيلي أيضا".

وأوضح التقرير أن المفاوضات الجارية في القاهرة، تتركز على الوصول إلى حل وسط بشأن المرحلة الأولى من اتفاقية الإطار المقترحة.