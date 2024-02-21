اتجاهات عربية للسيمفوني على المسرح الكبير

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لاوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة عازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة والمطربة أميرة أحمد مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا وذلك في الثامنة مساء السبت 24 فبراير علي المسرح الكبير، تنفيذا لخطط الثقافة المصرية الرامية إلى إلقاء الضوء على الإبداعات العربية فى مختلف أشكالها وتحت عنوان اتجاهات عربية.

يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال العربية فى القالب الغربى الكلاسيكى منها متتابعة فلكلورية لـ أبوبكر خيرت ، نواح للكورال والاوركسترا لـ عمر أبو الهنا ، كونشيرتو عربي للفيولينة والاوركسترا لـ عطية شرارة ، قصيدة فدوي طوقان لن أبكي لـ أحمد الصعيدي ، دور كادني الهوا تاليف محمد عثمان وإعادة التوزيع لـ جمال عبد الرحيم وأبو سمبل لـ عزيز الشوان .

جدير بالذكر أن تقديم أعمال المؤلفين العرب فى القالب الكلاسيكى تهدف إلى إثراء الحياة الموسيقية فى الوطن العربى وتعبر عن الابداعات المبتكرة التى تحمل الطابع العربى فى الصورة الغربية .