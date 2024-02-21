عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطر المجاعة.. نداء من حماس إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي

حركة المقاومة الفلسطينية
حركة المقاومة الفلسطينية

أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، بيانا حول تعليق برنامج الغذاء العالمي لتسليم المساعدات الغذائية لشمال قطاع غزة رغم قلتها؛ مؤكدة أنه تطور خطير سيضاعف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في محافظتي غزة والشمال في ظل الحصار الخانق لجيش الاحتلال الصهيوني المجرم، وتسليم بالواقع الذي يفرضه العدو النازي على أبناء شعبنا الهادف إلى تجويعه وإبادته

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، دعت  حركة المقاومة برنامج الغذاء العالمي وكافة الوكالات الأممية بما فيها الأونروا إلى الضغط على الاحتلال، عبر الإعلان عن العودة للعمل في شمال قطاع غزة طبقاً لتكليفاتهم الدولية بإغاثة الفلسطينيين من خطر المجاعة الآخذة بازدياد بشكلٍ خطير، التزاماً بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية.

كما دعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك العاجل والفاعل لكسر الحصار وإغاثة شعبنا الفلسطيني من خطر المجاعة والإبادة، وتفعيل قرار القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض، في نوفمبر من العام الماضي، والوقوف بقوة في مواجهة سياسة التطهير العرقي الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، والضغط على الحكومات حول العالم لعزل هذا الكيان النازي، وإرغامه على احترام أدنى قواعد القانون الدولي الإنساني بعدم إعاقة وصول المواد الإغاثية والأدوية للأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة. 

وفي وقت سابق من اليوم، وجه الهلال الأحمر الفلسطيني، تحذيرا من مجاعة حقيقية في قطاع غزة؛ داعيا إلى تدخل دولي عاجل.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن نحو 400 ألف شخص مهددون بالموت جوعا في شمالي القطاع.

وناشد المؤسسات الأممية تكثيف مساعداتها خاصة إلى مناطق شمالي قطاع غزة.

واتهم إسرائيل باستهداف قافلات المساعدات ووضع العراقيل أمام دخولها عبر معبر رفح.

الاحتلال الصهيوني التطهير العرقي التعاون الاسلامي الشعب الفلسطيني الصحافة الفلسطينية الفلسطينيين المساعدات الغذائية المعاناة الإنسانية المقاومة الفلسطينية حماس المقاومة الفلسطينية برنامج الغذاء العالمي جيش الاحتلال الصهيوني جيش الاحتلال حركة المقاومة الفلسطينية حماس حركة المقاومة الفلسطينية خطر المجاعة قطاع غزة منظمة التعاون الاسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

ممثلة مصر بالعدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

الإنتاج الحربي في 2023 | استحداث صناعات عسكرية .. تنفيذ 7 مشروعات

حصاد الأزهر 2023.. دعم راسخ وعقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

وزارة البيئة تدعم الاستدامة في منشآت الرعاية الصحية ومؤتمر المناخ

العمل: اعتماد 426 ألف عقد بالخارج وتحصيل 314 مليون جنيه كمستحقات من 9 دول

تحصيل 314 مليون جنيه مستحقات بـ9 دول.. العمل ترصد جهودها خلال 2023| إنفوجراف

ترشيحاتنا

طرح مشروع قانون ضريبة الدخل للحوار المجتمعي مارس المقبل| خاص

جوعى منذ 3 أشهر.. اليونيسف : ما يحدث لأطفال غزة غير مسبوق

حكم العودة.. شاهد المندوه فى مجلس الدولة لتسلم الصيغة التنفيذية أمينا لصندوق الزمالك

خطة مصرية طموحة لرفع صادرات التمور إلى 500 مليون دولار سنويًا

الخارجية: مصر تتحرك بقوة لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة

صاروخان من حزب الله على الاحتلال.. والجيش الصهـ.يوني يرد بقصف 3 مراكز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تساعد حمامات الساونا على حرق السعرات الحرارية؟

بعد 50 عاما..عمال تنظيف يعثرون على أول كمبيوتر بالعالم| شاهد كيف يبدو

قبعة وتاتو .. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد على السوشيال ميديا

تقديرًا لجهودهم.. رئيس الأركان يكرم نخبة من أبناء القوات المسلحة

فيديو

عمرو محمود ياسين يودع شقيق والده بدمياط

ساعات ثمينة ومشغولات ذهبية.. تفاصيل سرقة الفنانة ميرهان حسين بالمقطم

الحيوان بتاعنا فين.. عمرو دياب يوجه شتيمة لسائقه ويغضب محبيه

بعد شحنه بشاحن «مش أصلي».. هذا ما حدث لـ آيفون 15 برو ماكس «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ