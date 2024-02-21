خطر المجاعة.. نداء من حماس إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي

أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، بيانا حول تعليق برنامج الغذاء العالمي لتسليم المساعدات الغذائية لشمال قطاع غزة رغم قلتها؛ مؤكدة أنه تطور خطير سيضاعف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في محافظتي غزة والشمال في ظل الحصار الخانق لجيش الاحتلال الصهيوني المجرم، وتسليم بالواقع الذي يفرضه العدو النازي على أبناء شعبنا الهادف إلى تجويعه وإبادته

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، دعت حركة المقاومة برنامج الغذاء العالمي وكافة الوكالات الأممية بما فيها الأونروا إلى الضغط على الاحتلال، عبر الإعلان عن العودة للعمل في شمال قطاع غزة طبقاً لتكليفاتهم الدولية بإغاثة الفلسطينيين من خطر المجاعة الآخذة بازدياد بشكلٍ خطير، التزاماً بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية.

كما دعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك العاجل والفاعل لكسر الحصار وإغاثة شعبنا الفلسطيني من خطر المجاعة والإبادة، وتفعيل قرار القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض، في نوفمبر من العام الماضي، والوقوف بقوة في مواجهة سياسة التطهير العرقي الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، والضغط على الحكومات حول العالم لعزل هذا الكيان النازي، وإرغامه على احترام أدنى قواعد القانون الدولي الإنساني بعدم إعاقة وصول المواد الإغاثية والأدوية للأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه الهلال الأحمر الفلسطيني، تحذيرا من مجاعة حقيقية في قطاع غزة؛ داعيا إلى تدخل دولي عاجل.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن نحو 400 ألف شخص مهددون بالموت جوعا في شمالي القطاع.

وناشد المؤسسات الأممية تكثيف مساعداتها خاصة إلى مناطق شمالي قطاع غزة.

واتهم إسرائيل باستهداف قافلات المساعدات ووضع العراقيل أمام دخولها عبر معبر رفح.