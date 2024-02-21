فستان مجسم.. مي سليم تستعرض رشاقتها| شاهد

نشرت الفنانة مي سليم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت مي سليم، مرتديه فستان أنيق ومجسم باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها، وتميز الفستان بتصميم مختلف ومميز .

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي سليم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت مي سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف عن جمالها وأناقتها.

وإليكم صور مي سليم