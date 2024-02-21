آبل تتحدي سامسونج.. أول iPhone قابل للطي سينافس هذا الهاتف

تطور شركة سامسونج Samsung، هواتفها الذكية القابلة للطي منذ خمس سنوات، وتم إطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي لها في عام 2019، وعلى مر السنين، قامت الشركة بتحسين هواتفها القابلة للطي بشكل كبير.

ومع تفوق سامسونج في هذا المجال لسنوات، تخطط شركة آبل لمنافستها بأول هاتف آيفون قابل للطي، والذي سيتم إطلاقه في سبتمبر من عام 2026، لذلك من الممكن أن يصبح منافسا لهاتف Galaxy Z Flip 8 الذي ستطلقه الشركة الكورية في هذا العام.

أول iPhone قابل للطي سينطلق في سبتمبر 2026 كمنافس لـ Galaxy Z Flip 8 من سامسونج

وفقا لموقع Alpha Economy، تستهدف شركة آبل عام 2026 لإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي، ويقال إنه سيتم إطلاق الجهاز في سبتمبر من هذا العام، وهذا هو الإطار الزمني الذي يمكن لشركة سامسونج فيه إطلاق هاتف Galaxy Z Flip 8 وGalaxy Z Fold 8.

ويدعي المنشور الكوري الجنوبي أيضا أن آبل تستهدف بيع حوالي 50 مليون وحدة من آيفون القابل للطي، وهذا الرقم هو ضعف إجمالي تقديرات شحنات الهواتف الذكية القابلة للطي عالميا في عام 2023.

هاتف آيفون قابل للطي

وفي الوقت الحالي، تقوم سامسونج بنقل بعض موظفيها من فريق تطوير Vision Pro إلى فريق تطوير آيفون القابل للطي، ومع ذلك، هناك العديد من الإشاعات السابقة حول هاتف آبل القابلة للطي، لذا سيكون من الأفضل انتظار المعلومات الرسمية من الشركة.

وزعمت التقارير السابقة أن شركة آبل ستطلق جهاز iPad Mini قابل للطي قبل إطلاق آيفون قابل للطي لقياس مدى الاهتمام بالأجهزة القابلة للطي من إنتاجها، وبحلول الوقت الذي تطلق فيه شركة آبل هاتف آيفون القابل للطي، ستحتاج سامسونج إلى تحسين هواتف سلسلة Galaxy Z إلى مستوى شبه مثالي من حيث المتانة ومجموعة الميزات وطول العمر.

وكما ستحتاج سامسونج أيضا إلى تقديم بعض المزايا اإضافية فيما يتعلق بالبرامج والتطبيقات والألعاب الخاصة بالقابلية للطي، وهو ما تتقدم فيه آبل دائما.