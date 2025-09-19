قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي
ماكرون يلوّح بفرض عقوبات على إسرائيل ويؤكد الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير الخارجية التركي: إسرائيل أكبر خطر يواجه علاقة أنقرة ودمشق
هجوم جوي روسي على كييف والدفاعات الأوكرانية تعترض مسيرات
سعر عيار 24 اليوم 19-9-2025
هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب
بريطانيا تقترب من الاعتراف بدولة فلسطين وسط تباين داخلي وضغوط دولية
لمواجهة التهديدات الإقليمية.. فيدان: تركيا تدعو مصر والسعودية لتعاون أمني ودفاعي
حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقا للقانون
صلاح حسب الله: 65% من النواب الحاليين خارج برلمان 2025
بعلامة مميزة يعرف سيدنا النبي بها أمته يوم القيامة.. فما هي؟
سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

شيماء جمال

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه: هل هناك ما يسمى بصلاة كن فيكون لـقضاء الحوائج، والتى يُقرأ فيها سورة الأنعام؟".


وأجاب عن السؤال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقال: إن الصلوات إما صلاة مفروضة أو سنن، والسنن إما تابعة للصلوات المفروضة أو مُطْلقة والتى منها الصلاة لله- سبحانه-، ومن تلك الصلوات “صلاة الحاجة”، وليس هناك صلاة اسمها "كن فيكون".

وأوضح أن صلاة الحاجة تكون عند وقوع الإنسان فى ضيق، وهى عبارة عن ركعتين يدعو عند الانتهاء منهما بتيسير الامور.

وبين أن يقرأ فى الركعة الأولى فى صلاة قضاء الحاجة الفاتحة وسورة الكافرون ويقرأ فى الركعة الثانية الفاتحة وسورة الاخلاص، ولا يشترط أن يقرأهما المصلي، ويقرأ فيها سورة الأنعام، وإن قرأها فلا مانع ثم يدعى بما يشاء.

دعاء لقضاء أصعب الحوائج

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

اللهم أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يارسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى

(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي)

(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك)

دعاء لقضاء أصعب الحوائج الإفتاء صلاة كن فيكون قضاء الحوائج الأنعام سورة الأنعام صلاة الحاجة

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

المتهمون

مؤبد وغرامة بالملايين.. مصير صادم للمتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

اطارات السيارة

7 نصائح لحماية إطارات السيارات من التلف والمخاطر

جيتور X90 PLUS 

بمساحة عائلية.. جيتور X90 PLUS أعلى فئة| أسعار سوق المستعمل

كيا K4 موديل 2026

شاهد | كيا K4 موديل 2026 الجديدة

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

