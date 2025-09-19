هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه: هل هناك ما يسمى بصلاة كن فيكون لـقضاء الحوائج، والتى يُقرأ فيها سورة الأنعام؟".



وأجاب عن السؤال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقال: إن الصلوات إما صلاة مفروضة أو سنن، والسنن إما تابعة للصلوات المفروضة أو مُطْلقة والتى منها الصلاة لله- سبحانه-، ومن تلك الصلوات “صلاة الحاجة”، وليس هناك صلاة اسمها "كن فيكون".

وأوضح أن صلاة الحاجة تكون عند وقوع الإنسان فى ضيق، وهى عبارة عن ركعتين يدعو عند الانتهاء منهما بتيسير الامور.

وبين أن يقرأ فى الركعة الأولى فى صلاة قضاء الحاجة الفاتحة وسورة الكافرون ويقرأ فى الركعة الثانية الفاتحة وسورة الاخلاص، ولا يشترط أن يقرأهما المصلي، ويقرأ فيها سورة الأنعام، وإن قرأها فلا مانع ثم يدعى بما يشاء.

دعاء لقضاء أصعب الحوائج

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

اللهم أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يارسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى

(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي)

(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك)