الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و "انطوني فيليبسون" مفوض المملكة المتحدة لدى جنوب أفريقيا، على هامش مشاركتهما في اجتماع مجموعة عمل وزراء الزراعة لمجموعة العشرين المقام حاليا في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة في القطاع الزراعي، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، وإدارة الموارد المائية، إلى جانب زيادة الصادرات الزراعية المصرية من العنب والفراولة والبرتقال، وتسهيل نفاذ تلك المنتجات للسوق البريطاني.

بحث الجانبان ايضا التحديات المشتركة التي تواجه القطاع الزراعي عالمياً، مثل التغيرات المناخية وتأثيراتها على الإنتاج الزراعي.

وأكد "فاروق" أهمية تبادل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق استدامة القطاع الزراعي، فضلا عن الإشارة إلى ضرورة تبني التكنولوجيات الحديثة لترشيد مياه الري ومجابهة تحديات تغير المناخ.

واشار وزير الزراعة الي حجم التطور الذي تم في قطاع الزراعة خلال السنوات القليلة الماضية، وان هذه الرؤية انعكست على القطاع الزراعي من خلال تنفيذ مشروعات التوسع الرأسي والأفقي، ودعم صغار المزارعين الذين يمثلون الأغلبية، عبر نظم تمويل مبتكرة وتبني ممارسات زراعية مستدامة وتقنيات ذكية مناخيًا

ومن جانبه، اشار"فيليبسون" الي ان تلك الجهود من شأنها تشجيع عدد كبير من الشركات الانجليزية للاستثمار في مصر.

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تحديد نقاط للتواصل وسرعة عقد لقاءات فنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث آليات تسهيل نفاذ تلك المنتجات وبمشاركة القطاع الخاص.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها الدولية في مجال الزراعة واستكشاف فرص جديدة للتعاون التي تدعم استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة.