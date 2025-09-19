قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و "انطوني فيليبسون" مفوض المملكة المتحدة لدى جنوب أفريقيا، على هامش مشاركتهما في اجتماع مجموعة عمل وزراء الزراعة لمجموعة العشرين المقام حاليا في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة في القطاع الزراعي، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، وإدارة الموارد المائية، إلى جانب زيادة الصادرات الزراعية المصرية من العنب والفراولة والبرتقال، وتسهيل نفاذ تلك المنتجات للسوق البريطاني.

بحث الجانبان ايضا التحديات المشتركة التي تواجه القطاع الزراعي عالمياً، مثل التغيرات المناخية وتأثيراتها على الإنتاج الزراعي.

وأكد "فاروق"  أهمية تبادل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق استدامة القطاع الزراعي، فضلا عن الإشارة إلى ضرورة تبني التكنولوجيات الحديثة لترشيد مياه الري ومجابهة تحديات تغير المناخ.

واشار وزير الزراعة الي حجم التطور الذي تم في قطاع الزراعة خلال السنوات القليلة الماضية، وان هذه الرؤية انعكست على القطاع الزراعي من خلال تنفيذ مشروعات التوسع الرأسي والأفقي، ودعم صغار المزارعين الذين يمثلون الأغلبية، عبر نظم تمويل مبتكرة وتبني ممارسات زراعية مستدامة وتقنيات ذكية مناخيًا

ومن جانبه، اشار"فيليبسون" الي ان تلك الجهود من شأنها تشجيع عدد كبير من الشركات الانجليزية للاستثمار في مصر.

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تحديد نقاط للتواصل وسرعة عقد لقاءات فنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث آليات تسهيل نفاذ تلك المنتجات وبمشاركة القطاع الخاص.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها الدولية في مجال الزراعة واستكشاف فرص جديدة للتعاون التي تدعم استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة.

