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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها الـ47.. صور سيرين عبد النور تثير الجدل| شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

يصادف اليوم 21 من فبراير عيد ميلاد الفنانة سيرين عبد النور، التي أتمت عامها ال 47.

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وتحرص الفنانة سيرين عبد النور، على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

وتفضل سيرين عبد النور، اختيار الملابس الأنيقة والناعمة والفساتين المميزة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية تعتمد سيرين عبد النور، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما تميل سيرين عبد النور ، إلى اختيار ألوان الشعر البنية التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها. 

وإليكم أبرز صور سيرين عبد النور 

 

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