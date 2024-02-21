عمرو دياب يحيي أحدث حفلاته الغنائية أول أيام عيد الفطر

أعلن الفنان عمرو دياب عن إحياء أحدث حفلاته الغنائية فى أول أيام عيد الفطر ، وبالتحديد يوم ١٠ إبريل ، فى إحدي شواطيء الجونة، وسيتم طرح التذاكر على تيكتس مارشيه.

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لعمرو دياب أثناء خروجه من حفل دار الأوبرا الاخير.

وجاء في الفيديو عمرو دياب وسط جمهور قائلا :" الحيران بتاعي فين السواق ".



وأثار الفيديو غضب الكثير من جمهور عمرو دياب لما بدر منه تجاه السواق .

وشهد حفل الليلة السعودية المصرية، ايضا مصالحة الهضبة عمرو دياب، والمطرب والملحن عمرو مصطفى، بعد سنوات من الخلافات والخصام الفني.

وعانق عمرو دياب، عمرو مصطفى، خلال مقابلتهما في كواليس حفلة الليلة السعودية المصرية، التي أقيمت في دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية

كانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.