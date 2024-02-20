بسبب لفظ خارج .. الجمهور يهاجم عمرو دياب .. فيديو

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لعمرو دياب أثناء خروجه من حفل دار الأوبرا .

وجاء في الفيديو عمرو دياب وسط جمهور قائلا :" الحيران بتاعي فين السواق ".



وأثار الفيديو غضب الكثير من جمهور عمرو دياب لما بدر منه تجاه السواق .

كانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.

وتقام الحفل على هامش التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية لتقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة بينهما في دار الأوبرا المصرية، متمثلة في مجموعة من الحفلات المشتركة فى مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر.