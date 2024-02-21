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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تذكار النياحة الـ102.. تطيب رفات القديس القمص ميخائيل البحيري المحرقي | صور

الدير المحرق
الدير المحرق

احتفل دير السيدة العذراء بجبل قسقام بأسيوط (المحرق)، أمس، بتذكار النياحة الـ ١٠٢ للقديس القمص ميخائيل البحيري المحرقي، حيث طيب صاحبا النيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط رفات القديس.
كما تم نقل الرفات من كنيسة الشهيد مار جرجس بالدير ذاته إلى الكنيسة الأثرية، مع عمل تمجيد للقديس القمص ميخائيل البحيري المحرقي وسط ترتيل مجمع الآباء رهبان الدير.

المحرق دير السيدة العذراء بجبل قسقام الأنبا بيجول كنيسة مار جرجس القمص ميخائيل البحيري المحرقي

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