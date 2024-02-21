السودان.. البرهان: السلام في البلاد لن يتحقق ما لم ينته التمرد

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أن السلام في البلاد لن يتحقق ما لم ينته التمرد، مشيرا إلى أن العملية السياسية في السودان مرهونة بانتهاء الحرب.

وذكر البرهان، خلال خطاب ألقاه أمام ضباط وجنود من الجيش السوداني في ولاية القضارف شرقي البلاد، أنه لم يتم الالتزام بمخرجات مفاوضات السلام التي جرت في جدة بالمملكة العربية السعودية، وما تضمنته من اتفاق بين الأطراف حول كثير من الالتزامات والعهود.



وقال: "دعاة الحرب هم مَن يحملون سلاحهم ويهاجمون المواطنين، ومَن يبحثون عن السلاح من خارج البلاد ليقتلوا به السودانيين”.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا مدمرة منذ منتصف أبريل 2023 خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل، وحوالي 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.