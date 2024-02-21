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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بدر تنعى طلابها المتوفين أثر حادث تصادم صباح اليوم

جامعة بدر
جامعة بدر

تنعى إدارة جامعة بدر بالقاهرة ببالغ الحزن والأسي أبناءها وأبناء الجامعة الروسية الشهداء إثر حادث تصادم فاجع ومؤلم بين حافلة تابعة لإحدى الشركات الخارجية وسيارة نقل على طريق جنيفا صباح اليوم الأربعاء الموافق 21/2/2024

وكلفت إدارة الجامعة قسم رعاية الطلاب لتقديم كافة أنواع الدعم لأسر الشهداء والمصابين وندعو الله العلي القدير أن يتغمد أبناءنا الشهداء برحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

كما يتقدم مجلس الأمناء والجامعة وجميع العاملين و الطلاب بخالص العزاء والمواساة لأهالي الشهداء وزملائهم ومحبيهم.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أهالي الشهداء أسر الشهداء والمصابين الجامعة الروسية جامعة بدر بالقاهرة Jobs Education

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