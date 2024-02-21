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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مش هعمل فيديوهات تاني.. بلوجر مصرية تثير الجدل عبر السوشيال ميديا |تفاصيل

مش هعمل فيديوهات
مش هعمل فيديوهات تاني.. بلوجر مصرية تثير الجدل عبر السوشيال

أثار مقطع فيديو لبلوجر الكثير من الجدل وذلك بعد تصدرها الترند الأيام القليلة الماضية والقيام بإخلاء سبيلها بكفالة مالية. 

من جانبها  كشفت البلوجر المصرية الشهيرة  خلال مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق تويتر بـ سوزي الأردنية، فهي صاحبة مقولة "الشارع اللي وراه"، وقد تصدّرت كواليس القبض عليها، بسبب الشجار مع والدها وتبادلهما الاتهامات والشتائم  لتتسبب في الكثير من الجدل 


وقامت البلوجر سوزي بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الجديد بتطبيق تيك توك وتم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق تويتر.

وأشارت البلوجر إلى أنه قد تم القبض عليها بتهمة من النيابة العامة، من دون بلاغ من أحد المحامين، بسبب مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه مع والدها.


كما تابعت خلال المقطع أن جملة "الشارع اللي وراه" تعد هي السبب في حبسها، بسبب التعدي على القيم الأسرية داخل المجتمع.

وأشارت خلال المقطع إلى أنها قد  خرجت بكفالة مالية حوالي 5 آلاف جنيه وذلك على ذمة القضية، ووعدت متابعيها بأنها لن تقوم بعمل تلك الفيديوهات مرة أخرى".

مقطع فيديو تيك توك

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