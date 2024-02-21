القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل سماع دوي انفجارات في طبريا

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إنه سمع دوي انفجارات في طبريا شمال فلسطين المحتلة، وجاء ذلك بعد إعلان حزب الله تبنيه للعديد من العمليات التي وجهت نحو ثكنات عسكرية، أهمها في منطقة "المطلة"، التي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شظايا صاروخية سقطت في المناطق الحدودية الشمالية.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، "ربما نستطيع ربط ما سمع في طبريا من دوي انفجارات مع هذا التصعيد الذي يشنه حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية من جنوب لبنان تجاه إسرائيل، وذلك بعد توسيع إسرائيل دائرة استهدافها بالذهاب إلى أبعد من 40 كيلومترا عند الحدود الشمالية مع جنوب لبنان".

وزير الدفاع الإسرائيلي

أشارت إلى أن هذا ما لوح إليه يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، بأن مصير بيروت سيكون كمصير غزة، وأن هنالك استفزازات وتهديدات أصبحت تطال الحدود الشمالية.

ولفتت إلى أن هذا يتماشى مع ما أعلنته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هناك قوات من جيش الاحتلال تجري تدريبات عسكرية في منطقة الجولان السوري المحتل تحسبا لأي تصعيد مع حزب الله.