قطع المياه عن بعض قرى سمسطا ببني سويف 9 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه نظراُ لتطهير محطة مياه دشطوط مركز سمسطا ستنقطع المياه عن قرى: (دشطوط، كوم الرمل، كوم النور، عزبة خليل) غداً الخميس اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.



وتتقدم الشركة - في بيان اليوم الأربعاء - باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة، بسبب أعمال التطهير لضمان انتظام تقديم الخدمة مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.



وأشارت الشركة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

