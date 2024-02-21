29 أم 30 يومًا.. عدد أيام رمضان 2024 وأطول ساعات الصيام

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد تساؤل المسلمين حول موعد حلوله وعدد أيامه. كما يبحث الكثيرون عن أطول ساعات الصيام وأقلها، وموعد أذاني الفجر والمغرب.

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي إنه طبقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق فلكيا يوم الاثنين 11 مارس المقبل، وعدته 30 يوما.

وأضاف القاضي - في بيان أصدره اليوم الأربعاء - أن هلال شهر رمضان سوف يولد مباشرة في تمام الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم 29 شعبان 1445هـ الموافق 10 مارس المقبل (يوم الرؤية).

وأوضح القاضي أن الهلال الجديد سيبقى لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة 14 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (13 – 15) دقيقة، وأشار إلى أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (4 - 22) دقيقة.

ورمضان هو الشهر التاسع في السنة القمرية، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وفضّله الله تعالى على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم. وعن شهر رمضان قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

أقصر أيام الشهر في عدد ساعات الصيام

سيكون أول أيام رمضان هو أقصر أيام الشهر في عدد ساعات الصيام، حيث سيبلغ عدد ساعات الصيام 13 ساعة و 18 دقيقة. بينما سيكون آخر يوم في رمضان هو أطول أيام الشهر، حيث سيبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و 14 دقيقة.

وفي أول أيام الصيام، الموافق 11 مارس، يكون موعد الإمساك عن تناول الطعام في تمام الساعة 4:23 صباحًا بتوقيت القاهرة، بينما يؤذن للفجر 2024 في تمام الساعة 4:43 صباحًا، على أن يفطر الصائمون في هذا اليوم في تمام الساعة 6:01 مساء.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1445 الموافق 10 مارس المقبل، على أن يتم الإعلان عن موعد شهر رمضان 2024.