صرف رواتب مارس بالزيادة قبل رمضان | اعرف الحقيقة

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن صرف رواتب شهر مارس وحقيقة تبكير صرف الرواتب بسبب بدء شهر رمضان.

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مطالبات للبرلمان بالإسراع في صرف مرتبات شهر مارس قبل رمضان



تصدر هذا الموضوع محركات البحث وترند السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب أن الجميع يتساءل عن موعد صرف مرتبات شهر مارس قبل موعدها وقبل بداية شهر رمضان.

وبدأ عدد كبير في البحث عن أخبار أو قرارات تم إصدارها حول هذا الموضوع، تزامنا مع قرار الرئيس بزيادة المرتبات.

فدعونا نوضح لكم ما هو الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر مارس المقبل، وآخر القرارات الرسمية الخاصة بالمرتبات من خلال تغطيتنا الآن مع حضراتكم.

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تزايدت معدلات البحث عن موعد صرف رواتب شهر مارس بالزيادة التى قررها الرئيس السيسي، لتوفير مستلزمات الشهر الكريم، وهو ما تسبب في تعالي الأصوات المطالبة للبرلمان بالإسراع في الإجراءات التشريعية لضمان الصرف قبل رمضان.



وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين العاملين في القطاع الحكومي بنسبة تصل إلى 6000 جنيه، مع زيادة المعاشات بنسبة 15%، بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه ليستفيد منها نحو 13 مليون مواطن.



وتشمل الإجراءات تخصيص نحو 41 مليار جنيه للمعاشات خلال الموازنة الجديدة لعام 2024/2025، في إطار التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة ورفاهية المواطنين.

ومع زيادة الأجور بداية من شهر مارس الا انه حتى الآن لم تصدر وزارة المالية أي قرار رسمي بشأن تبكير مرتبات شهر مارس 2024، ليتم صرفها قبل حلول شهر رمضان الكريم، الذي يبدأ فلكيًا يوم الاثنين 11 مارس 2024.

وبناءً عليه فسيتم صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة «حتى الآن»، في مواعيدها المقررة.

وحددت وزارة المالية 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، يوم الخميس 21 مارس 2024، وتستمر عملية الصرف وفقًا للمواعيد الآتية:

الخميس 21 مارس.. أول أيام صرف مرتبات شهر مارس

- الأحد 24 مارس.. ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس

- الإثنين 25 مارس.. ثالث أيام صرف مرتبات شهر مارس

- الثلاثاء 26 مارس.. رابع أيام صرف مرتبات شهر مارس

- الأربعاء 27 مارس.. خامس أيام صرف مرتبات شهر مارس.

بينما يبدأ صرف مرتبات العاملين لشهر فبراير، بداية من يوم غد الخميس الموافق 22 فبراير الجاري، موعد صرف مرتبات شهر مارس ويأتي جدول زيادة المرتبات للعاملين بعد رفع الحد الادنى للأجور وبعد الزيادة المقررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكل التالي:

راتب الدرجة الممتازة أو ما يعادلها 11000 جنيه

الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها 9000 جنيه

وظيفة مدير عام أو ما يعادلها 8000 جنيه

راتب الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها 7000 جنيه.

بينما الدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها 6000 جنيه

وراتب الدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها 5500 جنيه

والدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها 5000 جنيه

أما راتب الدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها 4500 جنيه

وأخيراً، راتب الدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها 4000 جنيه