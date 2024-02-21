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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حملات تموينية.. إعدام 36 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 11 محضرا بالإسكندرية

حملات تموينية مكبرة
حملات تموينية مكبرة بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، مع التأكد من جودة المعروضات من السلع والمواد الغذائية، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذًا لذلك، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية بالتنسيق مع حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة تفتيش مُكبرة على المنشآت والسلاسل التجارية والتي أسفرت عن ضبط ومصادرة 806 كيلو سكر دون فواتير أو مستندات تدل على حيازته وإعدام 36 كيلو من المواد الغذائية واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 11 محضرا وإنذار متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ 55 ألف جنيه.

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وأكد محافظ الإسكندرية على تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، للمرور على الأسواق والمنشآت التجارية للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع والتأكد من توافر جميع السلع الأساسية.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.

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