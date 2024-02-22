نائب: كلمة مصر أمام «العدل الدولية» صفعة للاحتلال ونالت احترام العالم

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية وقوة كلمة مصر وموقفها أمام محكمة العدل الدولية في إدانة الاحتلال الإسرائيلي، وكشف جرائمه والتصدي لها سياسيا وقانونا في محفل مهم.

إخلاء سكان غزة بالقوة بمثابة تطهير عرقي

ونوه محسن، في تصريح له، بكلمة ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، الدكتورة ياسمين موسى، وكشفها إن أوامر إسرائيل بإخلاء سكان غزة بالقوة بمثابة تطهير عرقي، مؤكدة أن المادة 49 باتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع ترحيل السكان فقط، بل تؤكد بأن أى إجراءات لقوات الاحتلال بترحيل جزء أو كل من السكان هو أمر مرفوض.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تقديم مصر إفادتها أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، كشفت جرائم الاحتلال، وقيام إسرائيل، بالعمل على تعزز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة عليها بشكل غير شرعي وهو عمل استعماري، ورفض الإجراءات التي قوم بها الاحتلال تجاه القدس، وضع مدينة القدس المحتلة وهو هو أمر مرفوض.

وشدد نائب الصعيد على إدانة مصر خلال كلمتها، أن حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه هو جريمة حرب، والرفض التام للقوة المفرطة، مضيفا: كلمة تليق بمصر وبمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.

واختتم النائب أحمد محسن، بالقول، أن كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، نالت احترام العالم وتعد صفعة للاحتلال ونصرا حقيقيا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.