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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم اليابان يكشف موقف مبابي مع ريال مدريد

مبابي
مبابي

أكد الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد، أنه تحدث مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، حول مستقبله، على هامش المواجهة التي جرت بينهما في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأسبوع الماضي.

وأوضح كوبو، في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، أن مبابي أصبح جاهزًا للعب بقميص ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وعلق لاعب سوسيداد على مستقبل المهاجم الفرنسي قائلا: "عندما تحدثت مع مبابي أدركت أنه يتحدث اللغة الإسبانية بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "يبدو أنه مستعدًا للخطوة التالية".

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان، بختام الموسم الجاري، وأخبر ناديه بالفعل بعدم التجديد والرحيل.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن مبابي لديه اتفاق مع ريال مدريد، على الانتقال لصفوف الميرنجي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أنه لا يوجد مفاوضات جارية بين كيليان وأي نادٍ آخر حتى الآن، حيث ينصب التركيز الكامل على انتقاله لريال مدريد.

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