"الإدمان المخاطر والأضرار".. ندوة توعوية بـ ألسن عين شمس

نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الشباب بكلية الألسن جامعة عين شمس ندوة توعوية حول "الإدمان.. المخاطر والأضرار".

وأكدت رشا عبادي، باحث بصندوق مكافحة المخدرات، أهمية دور الأسرة لأنها خط الدفاع الأول لحماية أبنائها من المخدرات، وذلك من خلال فهم طبيعة المشكلة وإدراك أساليب الوقاية الأولية والإكتشاف المبكر ومعرفة طبيعة دورها في العلاج والتأهيل في حالة وقوع أحد أفرادها في إدمان المخدرات.

وأشارت إلى أن أساس الوقاية نابع من التواصل والحوار المستمر بين الأبناء والآباء والإنصات لهم باهتمام وتشجيعهم علي التعبير وإبداء الرأي، وتشجيع الأبناء علي ممارسة الهوايات والأنشطة الفنية والرياضية والثقافية، وحثهم على المشاركات المجتمعية والتطوعية التي تسهم في تحقيق ذاتهم وشعورهم بقيمتهم في المجتمع.

وكشف أحمد عبد الشافي، مسئول ملف السموم في الطب الشرعي، عن أنواع المخدرات الاصطناعية ومنها العقاقير الصيدلانية التي تدخل في الجسم عن طريق الاستخدام الخاطئ من الفرد كعلاج الشلل الرعاش، ومضادات الاكتئاب، علاج الأعصاب والمهدئات ومع كثرة تلك الادوية يمكن ادمانها ، ومنها مواد تصنيعية ليس لها استخدام طبي ويتم صناعتها في معامل غير شرعية تستخدم كمادة مخدرة كالميثأمفيتامين والتقنيات المصنعه والمهلوسة .

وأشار إلى أضرار تلك المخدرات علي الجسم والجهاز العصبي والهضمي وظهور الالتهابات وتقرحات المعدة والفشل الكلوي والعنف الدائم والعصبية المفرطة والسلوكيات المتهورة وارتكاب الجرائم بالإضافة إلى ضمور في خلال المخ وارتفاع ضغط الدم واضطراب الدورة الدموية والرغبة في الانعزال والوحدة والأرق المستمر .