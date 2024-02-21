يعاني من الشلل.. البرازيل تهاجم مجلس الأمن بسبب الحربين في غزة وأوكرانيا

انتقد وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، "الشلل" الذي يعاني منه مجلس الأمن الدولي بشأن الحربين في غزة وأوكرانيا.

جاء ذلك خلال افتتاحه اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، اليوم الأربعاء، حيث تظهر الانقسامات العميقة في المجتمع الدولي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال فييرا في الجلسة الافتتاحية "إن المؤسسات المتعددة الأطراف ليست مجهزة بشكل مناسب للتعامل مع التحديات الحالية، كما ظهر من الشلل غير المقبول الذي يعاني منه مجلس الأمن بشأن الصراعات الجارية".

وفي وقت سابق، كشفت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس البرازيل لولا دا سيلفا، أجريا حديثا "صريحا" حول تعليقات الأخير بشأن غزة.

وأضاف المسؤول أن بلينكن أوضح لرئيس البرازيل رفض واشنطن لتصريحات "لولا" عن المحرقة.