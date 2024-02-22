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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الخميس 22 فبراير 2024 : استثمارات كبيرة

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الخميس 22 فبراير 2024 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحمل .. حظك اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024: تجنب القيل والقال

برج الحوت وحظك اليوم الخميس 22 فبراير 2024 

كن عادلاً في الحب وسيكون شريكك حساسًا تجاه عواطفك، المسؤوليات الجديدة ستجعلك قويًا في العمل، كل من الصحة والثروة جيدان، مما يسمح لك باستثمارات مالية ذكية.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 

بعض مواليد برج الحوت هم من يتخذون القرار النهائي بشأن الزواج، سيوافق الوالدان على علاقة الحب وسيكون من دواعي سرور مواليد برج الحوت أن يلتقوا بشخص مميز.  

 ‏توقعات برج الحوت صحيا 

 سيعاني بعض كبار السن من مشاكل مرتبطة بالتوتر ويجب ألا يفوتوا الدواء، قد يصاب الأطفال بجروح طفيفة أثناء اللعب وقد يشكون أيضًا من مشاكل صحة الفم، تعد الحمى الفيروسية ومشاكل الهضم والصداع شائعة بين مواليد برج الحوت اليوم. 

توقعات برج الحوت المهني 

اليوم، أدائك سيمنحك فرصة لمديرك للشكوى، سيثير العملاء أيضًا اعتراضات قد تؤثر على الروح المعنوية، ومع ذلك، فإن سجلك السابق سيأتي إلى الإنقاذ. احتفظ بمشاعرك في اجتماعات الفريق وتخطى المواجهات مع زملاء العمل التي قد تؤثر على صورتك المهنية. 

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة 

الرخاء يعد بأسلوب حياة سعيد، من الجيد أن تشتري سيارة جديدة أو حتى تساهم في الأعمال الخيرية، سيشهد مواليد برج الحوت تسوية مشكلة قانونية وسيؤدي ذلك أيضًا إلى توفير النفقات.

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