رئيس جامعة النيل: أجرينا دراسة مستفيضة لاحتياجات مصر قبل إنشاء الكليات الجديدة

قال الدكتور طارق خليل، الرئيس المؤسس لجامعة النيل الأهلية، إنه قد تم إجراء دراسة مستفيضة لاحتياجات الجامعة واحتياجات مصر خلال الفترة الماضية ووصلنا لثلاث محاور وهم محور له علاقة بالهيئة وآخر بالمياه وآخر بالغذاء وهذه تحديات رئيسية لابد أن يكون لدينا كوادر تتخرج وهي قادرة على علاج هذه المشاكل.



وأضاف خليل لصدى البلد: "اجرينا تصميم لكليات تتعامل مع هذا الموضوع مباشرة فلدينا كلية جديدة تسمى هندسة الطاقة والبيئة وأخرى علوم المياه والأمن الغذائي والذين يقوموا بتصميم للمحتوى حاليا هم خبراء مصريين وغير مصريين لكي يكون هذا البرنامج لكي تكون مجهزة تماما للطالب عند التخرج .



وكانت قد أعلنت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، عن فتح أبواب الجامعة يوم السبت المقبل الموافق 10 فبراير الجاري لجميع الطلاب السودانيين في مصر، للتعرف على الجامعة وكلياتها وبرامجها البحثية ومراكزها التعليمية وأوجه النشاط الطلابي بها، وإجراءات القبول عند الرغبة في الالتحاق بها.

تتضمن الجولة التعريفية بالجامعة للطلاب السودانيين في مصر، لقاء الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، والتعرف على عمداء الكليات المختلفة والاستماع لهم، والتعرف على بعض خريجي الجامعة، والقيام بجولة موسعة داخل أروقة ومباني الجامعة ومراكزها، والتعرف على دورها الأكاديمي والشراكات التي وقعتها الجامعة مع عدد من الجامعات العالمية، ودور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، وزيارة مبادرة رواد النيل.

تأتي زيارة الطلاب السودانيين في مصر لجامعة النيل الاهلية إيمانًا من الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية، وتأكيدا على الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به الجامعة في خدمة الأشقاء الافارقة، واستيعاب الطلاب العائدين من دول ومناطق تشهد نزاع وصراعات مسلحة ومنها جمهورية السودان الشقيقة.

يذكر أن الجامعة خصصت الرابط https://forms.office.com/r/qtWyFVmRSp لتسجيل الطلاب السودانيين في مصر للمشاركة في الزيارة

جدير بالذكر أيضاً أن جامعة النيل هي أول جامعة أهلية بحثية غير هادفة للربح في مصر تم إنشاؤها لتكون رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا