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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: انتخابات اتحاد الطلاب تدريب على الديمقراطية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

كشف المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام 2024 قبل بدء شهر رمضان المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم فقط بإعلان الجدول الزمني للانتخابات.

وأوضح أنه يتم إجراء الانتخابات الطلابية في الجامعات وفقاً للقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، مؤكدا أن الانتخابات الطلابية تعد جزءاً رئيسيا ليخوض الطلاب التجربة الديموقراطية في الجامعات.

وقد صرح  الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان  ان الاتحادات الطلابية و الانتخابات  تدرب الطلاب على الديموقراطية و تعطيهم حرية الرأي من خلال خطط تنفذ ضمن الأنشطة الجامعية.

و تابع أنه تهدف الاتحادات الطلابية إلى تطوير مهارات القيادة لدى شباب الجامعات المصرية وتعزيز الأنشطة الطلابية وتشجيع المشاركة الفعالة فيها، بالإضافة إلى ذلك، يسهم في تأهيل الشباب لسوق العمل وتعزيز الولاء والانتماء.

جدير بالذكر أنه أشادت لجنة التحكيم بتألق طلاب جامعة حلوان في عروضهم في مجال الفنون الشعبية بمهرجان إبداع الموسم الثاني عشر 2024 على خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة بأبي قير بالإسكندرية، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر العربية.

حيث قدم طلاب جامعة حلوان تابلوهات (سهرة في حي السيدة - البمبوطية - شباب الجامعات)، وشارك طلاب الجامعة برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.

ومن جانبه أكد رئيس جامعة حلوان على حرص الجامعة على دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية الموهوبين والمبتكرين.

هذا وشارك الطلاب تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، والإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة محمد جاد.

 

 

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