بلينكن: لا نرى ظروفا مناسبة للحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن واشنطن لا ترى ظروفا مناسبة للحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال مصدر أمريكي إن بلينكن التقى اليوم بالرئيس البرازيلي وبحثا الصراع الأوكراني.

وأشار المصدر إلى أن بلينكن أوضح لـ لولا دا سيلفا أن واشنطن لا ترى أي حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية في الوقت الراهن.

وفي وقت سابق، أكدت روسيا أنها تواصل استعدادها للتفاوض من أجل إنهاء الصراع، شرط أن تأخذ الأطراف المعنية بالمفاوضات الحقائق الجديدة على الأرض، ومطالب موسكو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن المناقشات بدون روسيا حول ما يسمى بصيغة السلام التي اقترحتها كييف ممكنة، لكنها تفتقد لاحتمال التوصل إلى أي نتيجة.